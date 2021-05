Schaalby : Seenotretter aus Schleswig bringen erschöpften Kajakfahrer in Sicherheit

Einen erschöpften Kajakfahrer bargen die Seenotretter aus Schleswig am Sonntag aus der Schlei vor Füsing.

Schaalby | Einen unterkühlten Paddler haben die freiwilligen Seenotretter der Station Schleswig der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntagnachmittag auf der Schlei an Bord genommen und an den Landrettungsdienst übergeben. Durchnässt und desorientiert Kurz zuvor war der 54-jährige Urlauber in einen Hafen an der Schlei gepaddel...

