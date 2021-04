Brand in Füsing : Feuerwehr rettet Wohnhaus – Stallgebäude brennt nieder

22 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um ein Wohnhaus zu schützen und ein brennendes Stallgebäude zu löschen.

Schaalby | Zu einem Brand in einem ehemaligen Stall in Füsing wurde die Feuerwehr am Mittwochabend um 21.30 Uhr gerufen. Den 22 Einsatzkräften der vier Feuerwehren aus Schaalby, Moldenit und Füsing, später wurde auch noch die Feuerwehr Brodersby-Goltoft hinzugerufen, gelang es, das benachbarte Wohnhaus vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Das Stallgebä...

