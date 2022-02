Camping-Urlaub in Schleswig : Saisonbeginn 2022: Wohnmobil-Stellplatz am Stadthafen wird eröffnet

Nach zwei durchwachsenen Jahren mit Corona-Lockdown und Baustellen öffnet der beliebte Wohnmobilstellplatz am Stadthafen in Schleswig jetzt bereits am 1. März seine Tore. Es gilt die 2G-plus-Corona-Schutzregel.

Schleswig | Die vergangenen zwei Jahre waren für Camping-Urlauber und die Stadtwerke als Betreiber des Wohnmobilstellplatzes am Stadthafen Schleswig nicht ganz einfach: Corona-Lockdown, Hygieneregeln und dann noch eine langwierige Baustelle im vergangenen Jahr hatten die Saisonzeiten für den beliebten Platz mit Schleiblick deutlich eingeschränkt. Um so größer ist...

