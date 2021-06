Von Maasholm bis Schleswig : SUP, Kanufahren, Surfen: Wassersport-Verleih auf der Schlei

Urlaub an der Schlei ist nicht nur ein Urlaub am Wasser. Viele zieht es auch aufs Wasser. Wer nicht voll ausgerüstet ist, muss auf das schaukelnde Erlebnis nicht verzichten.

Schleswig | Wer sich zu Beginn seines Urlaubes auf den Weg in die Schleiregion gemacht hat, sucht nicht das urbane, industrielle Flair. Wer an die Schlei fährt, will Entschleunigung, sucht das Naturerlebnis. Und das hat die Schlei zu bieten. Wanderrouten und Fahrradtouren am Wasser entlang oder Picknick am Strand können es da schon tun. Wer aber auf mehr als das ...

