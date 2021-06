Projekttage an der Domschule : SUP, Fahrradreparatur und Finanzen: Lernen, was im Unterricht zu kurz kommt

In dieser Woche übernahmen Schüler das Ruder an der Domschule. Die Schülervertretung hat Projekttage organisiert, an denen Schüler lernen durften, worauf sie Lust haben.

Schleswig | „Gerade jetzt nach Corona kommt das richtig gut an“, sagte Svea Hähling. Die 17-Jährige ist in der Schülervertretung der Domschule und hat ein ganz besonderes Projekt angeschoben und auf die Beine gestellt. Denn vom 14. bis 16. Juni – kurz vor den Sommerferien – haben alle Schülerinnen und Schüler nur das gelernt, was sie wollten. „Ein paar Einschr...

