Ergebnis der Bundestagswahl : SPD stark, CDU schwach: So hat Schleswig im Detail gewählt

In der Schleistadt ist die SPD der große Gewinner der Bundestagswahl. Grüne und CDU sind fast gleichauf, aber mit deutlichem Abstand dahinter. Dabei sind die Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken sehr unterschiedlich ausgefallen.

Schleswig | Robert Habeck ist auch in der Stadt Schleswig der große Gewinner der Bundestagswahl. Denn mit 26,8 Prozent konnte er auch hier am Sonntag die meisten Erststimmen ergattern. Zwar liegt der Grünen-Bundesvorsitzende damit leicht unter dem Ergebnis für den gesamten Wahlkreis 1 (28,1 Prozent). Dafür aber hat er in der Schleistadt seine Kontrahentin von der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.