Ausgangspunkt in Schuby : Viele Haushalte im Norden von SH melden starken Erdgasgeruch: Ursache gefunden

Wenn's auf einmal nach faulen Eiern stinkt: Am Donnerstag und Freitag meldeten viele Nutzer bei SH Netz einen ungewöhnlich starken Erdgasgeruch. Inzwischen wurde die Ursache gefunden.

Schuby | In einigen Haushalten besonders im Norden von Schleswig-Holstein kann es am Freitag noch zu einem starken Erdgas-Geruch kommen. Wie SH Netz auf Anfrage von shz.de mitteilte, ist bei einer Gasübernahmestation in Schuby aufgrund eines technischen Fehlers zu viel Odoriermittel beigemischt worden. Die Odorierung von Erdgas – so nennt man das Versetzen ...

