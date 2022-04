„Putin-Arschloch“ und SS-Zeichen : Russenfeindlicher Vandalismus am Neubau von Nadja Eisner und Oleg Weit in Kropp

Nadja Eisner und Oleg Weit arbeiten noch an ihrem Neubau in der Industriestraße in Kropp. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte dort russenfeindliche Botschaften in den frisch gegossenen Unterbau geritzt.

Kropp | Nadja Eisner und Oleg Weit haben an ihrem Neubau in der Industriestraße 17 in Kropp russlandfeindliche Schmierereien gefunden. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 09. April, haben Unbekannte auf die frisch gegossene Sohle „PISS OFF“, SS-Zeichen und „Putin Arschloch“ in (fehlerhafter) russischer Sprache eingeritzt. Weiterlesen: Kampf gegen die P...

