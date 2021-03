Segeln und Corona : Run auf Liegeplätze: Yachthäfen an Schlei und Ostsee fast ausgebucht

Segler am Start zur Saison: Vom Yachthafen Wiking in Schleswig über die Marinas an der Schlei bis zu den Ostseehäfen.

Schleswig-Flensburg | Entlang der Schlei und der Ostseeküste des Kreises Schleswig-Flensburg ist überall die gleiche Antwort zu hören: Liegeplätze in Yachthäfen sind bis auf wenige Ausnahmen für dieses Jahr bereits ausgebucht. Das ist das Ergebnis einer stichprobenartigen Umfrage unserer Redaktion unter den Hafen-Betreibern. Segeltörns abseits der Corona-Pandemie Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.