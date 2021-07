Neuer Laden in Schleswig : „Royal Donuts“ am Capitolplatz begeistert die Schleswiger

Ein Paradies für Donut-Liebhaber hat am 15. Juli in der Innenstadt aufgemacht. Zur Eröffnung war der Ansturm auf die beliebten Zuckerkringel groß.

Schleswig | Bunt, kunstvoll und lecker. Wer am Donnerstag am Capitolplatz vorbeigelaufen ist, wird schon von Weitem eine Menschenschlange gesehen haben. Schon um 11 Uhr stehen die Schleswiger bis zur Straße, um die ersten Royal Donuts zu ergattern. Die kleinen krapfenartigen Teigwaren, die vornehmlich in Amerika und Kanada gegessen werden, erobern momentan Schles...

