Bar in der Plessenstraße : „RockPalette 56“: Das hat Schleswigs neue Kneipe zu bieten

Diesen Freitag, 15. Oktober, ist Schleswig um eine Bar reicher. Die „RockPalette 56“ bietet seinen Besuchern Live-Musik und eine Tanzfläche. Zur Eröffnung spielt die dänische Band „Mikel Onetwo“.

Schleswig | Graffiti an den Wänden, Rockmusik aus den Lautsprechern und Bier aus dem Zapfhahn. Diesen Freitag öffnet ab 16 Uhr eine neue Rock-Kneipe in Schleswig: Die „RockPalette“ in der Plessenstraße 15. Weiterlesen: Belebung der Innenstadt: Kommt das „Café Extrablatt“ nach Schleswig? Betritt man die Bar, steht man auch gleich in ihrem Herzen. Hier ...

