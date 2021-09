Konzert in Schleswig : „Rock for Help“ spielt Spenden für Flutopfer ein

Bei insgesamt zwei Konzerten in Schleswig kam eine Spendensumme von 4500 Euro zusammen.

Schleswig | Ein voller Erfolg war die zweite Auflage von „Rock for Help“ am Wochenende in Schleswig. Tolle Stimmung, rund 200 Zuschauer und weitere Geldspenden für die Flutopfer in Erftstadt konnte der Verein „KAUZ “ als Veranstalter des Konzerts auf dem ehemaligen Hertie-Gelände vermelden. Cem Sadik freute sich am Ende über eine Spendensumme von 4500 Euro aus be...

