Konzert in Schleswig : „Rock Against War“ sammelt 5300 Euro für geflüchtete Ukrainer

5300 Euro sind bei dem Konzert „Rock Against War“ für die geflüchteten Ukrainer zusammengekommen. Das Geld fließt überwiegend an lokale Organisationen, die den Menschen vor Ort helfen.

Schleswig | Nahezu 400 Besucher fanden sich am Samstag,12. März, auf dem Capitolplatz ein, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Vor demselben Hintergrund fand auch das Charity-Rock-Konzert „Rock Against War“ am Abend mit rund 200 Personen in der „Heimat“ statt. Diese Aktionen wurden von Hans-Carsten Christiansen, Arne Eggert und Finn Petersen organisiert. ...

