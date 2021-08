Bundestagswahl 2021 : Robert Habeck wirft der Regierung moralisches Scheitern vor

Wahlkampf auf dem Schleswiger Stadtfeld: Robert Habeck mit scharfen Angriffen auf die Bundesregierung.

Schleswig | Wo sonst Floh- und Wochenmärkte stattfinden, herrschte am Montag Wahlkampf. Knapp 400 Menschen waren am späten Nachmittag auf dem Schleswiger Stadtfeld zusammengekommen, um den Auftritt von Robert Habeck zu erleben. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und Direktkandidat im Wahlkreis 1 für die Bundestagswahl am 26. September sprach unter de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.