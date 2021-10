Bundestagsabgeordneter : Robert Habeck lädt zur ersten Bürgersprechstunde in Schleswig ein

Interessierte können am Freitag zur Sprechstunde in der Grünen-Kreisgeschäftsstelle am Kornmarkt kommen, müssen sich jedoch zuvor anmelden.

Schleswig | Robert Habeck, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Flensburg-Schleswig, lädt am kommenden Freitag, 29. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr zu seiner ersten Bürgersprechstunde in Schleswig ein. Die Sprechstunde findet in der Grünen-Kreisgeschäftsstelle am Kornmarkt statt. Hier soll auch das Regionalbüro von Robert Habeck eingerichtet...

