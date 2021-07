Am Freitag auf den Königswiesen : Robert Habeck diskutiert mit Schleswiger Wählern

Der Grünen-Chef kommt zum Abschluss seiner Sommertour am Freitag zu einer Publikumsveranstaltung auf die Königswiesen.

Schleswig | Bereits seit dem 12. Juli bereist Robert Habeck, Spitzenkandidat und Bundesvorsitzender der Grünen, im Rahmen seiner „Küstentour“ Schleswig-Holstein. Zum Abschluss kommt er am Freitag, 30. Juli, nach Schleswig. Weiterlesen: Auf der Fähre von Amrum nach Föhr: Zehn Fragen an Robert Habeck Um 17 Uhr beginnt eine offene Publikumsveranstaltung im Am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.