Rewe-Markt Schleswig : Polizei sucht Zeugin eines Ladendiebstahls

Am Mittwoch kam es im Rewe-Markt in Schleswig zu einem Ladendiebstahl. Eine Zeugin beobachtete und meldete den Dieb, der jedoch entkommen konnte. Die Polizei bittet die Zeugin, sich zu melden.

Avatar_shz von Schleswiger Nachrichten

30. Juli 2021, 12:00 Uhr

Schleswig | Am Mittwoch, den 28. Juli, gegen 21 Uhr, kam es in Schleswig im Georg-Pfingsten- Weg im dortigen Rewe-Markt zu einem Ladendiebstahl.

Ein bisher unbekannter Täter steckte sich Diebesgut in seinen Rucksack und wurde dabei von einer Kundin beobachtet, die das Personal des Marktes informierte. Der Täter weigerte sich an der Kasse seinen Rucksack zu öffnen und verließ den Markt, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Die Kriminalpolizei Schleswig sucht die Zeugin des Diebstahls. Diese möge sich bitte telefonisch melden unter der Rufnummer 04621- 840 oder per Mail schleswig.kpst@polizei.landsh.de.