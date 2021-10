Aus der Zeit vor den Wikingern : Reste einer 1500 Jahre alten Siedlung in Taarstedt gefunden

Bei dem Vorbereitungen für ein Baugebiet hat der Archäologische Landesamt Reste einer Siedlung gefunden, die aus den Jahr 50 stammen sollen.

Taarstedt | Archäologen haben in Taarstedt Reste einer Siedlung aus der Zeit um das Jahr 500 nach Christus gefunden. Dort ließ sich ein umfriedetes Gehöft mit mehreren Zaunanlagen sowie einem kompletten Langhaus nachweisen, wie das Archäologische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Da die Ortsnamenendung "-stedt" auf eine vorwikingerzeitliche Besiedlung des Ortes hi...

