Unfall in Kappeln : Renault kollidiert mit der Angelner Dampfeisenbahn

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Kappeln stieß ein Auto mit einem Zug der Angelner Dampfeisenbahn zusammen. Der Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt.

Kappeln | Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Angelner Danpleisenbahn mit einem Auto ist am Mittag in Kappeln ein Autofahrer leicht verletzt worden. Vermutlich hatte der Mann an einem unbeschrankten Bahnübergang den in Richtung Kappeln fahrenden Zug übersehen. Der Autofahrer war mit seinem Renault auf der Arniser Straße unterwegs. Am unbeschrankten B...

