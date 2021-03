Spenden für gute Zwecke : Rebekka-Loge spendet viel Geld für Jugendzentrum und Tierheim

5000 Euro für das Jugendzentrum und 1500 Euro für das Tierheim hat die Schleswiger Rebekka-Loge jetzt gespendet.

Schleswig | Die Frauen der Schleswiger Rebekkaloge „Gottorpia“ hatten dieser Tage ihre Spendierhosen an. Gleich zwei große Spendenschecks überreichten sie direkt nacheinander zunächst an das Tierheim (1500 Euro) und danach an das Jugendzentrum (5000 Euro). Diese Zuwendung ging an den Förderverein des Jugendzentrums, der diese Einrichtung seit vielen Jahren regelm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.