Razzia der Polizei Schleswig : Cannabis-Plantage im Einfamilienhaus: Vater und Sohn festgenommen

In einem Schleswiger Einfamilienhaus hat ein Vater mit seinem Sohn offenbar eine professionelle Cannabis-Plantage betrieben. Bei einer Durchsuchung der Polizei wurden jetzt 750 Pflanzen sichergestellt.

Schleswig | Am Donnerstag durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Schleswig nach einem Zeugenhinweis ein Einfamilienhaus in Schleswig. Zuvor waren Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel aufgenommen worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. 750 Cannabispflanzen im Keller und auf dem Dachboden In dem Haus fanden d...

