Raubüberfall in Süderbrarup : Polizei sucht Zeugen – Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Nach Raubüberfall auf 94-Jährigen bittet die Kripo um Hinweise und die Staatsanwaltschaft setzt eine Belohnung aus.

Süderbrarup | Nach dem Raubüberfall auf einen 94-jährigen Süderbraruper hat die Staatsanwaltschaft Flensburg für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weitere 1000 Euro Belohnung stellt demnach die Familie des Opfers für aussagekräftige Hinweise in Aussicht. Der 94-Jährige war am ...

