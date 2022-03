Kriminalität in Schleswig : Überfälle im Lollfuß, im Stadtweg und auf dem Capitolplatz: 33-Jähriger vor Gericht

Es geschah am frühen Abend, teilweise am helllichten Tag: Ein psychisch kranker Schleswiger soll mehrere Männer in der Innenstadt überfallen haben. Eines der Opfer musste mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus.

Schleswig | Es dürfte ein langer Prozess werden vor der 1. Großen Strafkammer des Flensburger Landgerichts. Richter Sven Naumann hat nach dem Auftakt an diesem Dienstag neun weitere Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil ist für Ende Mai geplant. Die Liste der Vorwürfe, die Staatsanwalt Lars Truknus am ersten Verhandlungstag vortrug, war lang. Der 33-jährig...

