Schleswiger Kinder profitieren : Ratsversammlung gibt grünes Licht für Freizeit-Gutscheine

Insgesamt investiert die Stadt 130.000 Euro in das Projekt, das den von der Corona-Krise besonders gebeutelten Kindern und Jugendlichen zugute kommen soll.

Schleswig | 22 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen: Mit großer Mehrheit hat die Ratsversammlung am Montagabend die Ausgabe von Freizeit-Gutscheinen an alle Schleswiger Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren beschlossen. 130.000 Euro sollen dazu zunächst in den städtischen Haushalt für 2022 gestellt werden. Jedes Kind, das in der Stadt lebt, hat somit de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.