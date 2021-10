Arbeitswelt in Kropp : Nadine Sobottka lernt im Rathaus: Wie eine Ausbildung in Teilzeit gelingen kann

Nadine Sobottka absolviert zurzeit eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte – und zwar in Teilzeit. Das stellt die Mutter zweier Kinder vor große Herausforderungen.

Kropp | In vielen Berufsfeldern ist es normal, in Teilzeit zu arbeiten – eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, ist dagegen oft noch ein Novum. So war es auch im Amt Kropp-Stapelholm, als Nadine Sobottka nach dieser Möglichkeit fragte, da sie als Mutter von zwei Söhnen zeitlich sehr eingespannt ist. Die Kommunalverwaltung war offen für die Idee, so dass ...

