Rabenkirchen-Faulück : Fahrt endete auf Golfplatz: B201 nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall musste die B201 bei Dollrottfeld für eine Stunde gesperrt werden.

Rabenkirchen-Faulück | Ein Unfall ereignete sich am Dienstagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr auf der B201 auf Höhe des Golfplatzes kurz vor Dollrottfeld. Ein junger Fahrer (22) fuhr, laut Pressestelle der Polizeidirektion Flensburg vermutlich zu schnell, von Kappeln kommend in Richtung Süderbrarup, geriet in einen Graben und kam erst auf dem nahen Golfplatz wieder zum Stehen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.