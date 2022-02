Gipfel auf Schloss Gottorf : Putin-Besuch 2004: Als ganz Schleswig im Ausnahmezustand war

Der russische Präsident traf sich mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder zu Konsultationen auf Schloss Gottorf. Nach einem Essen aus der Küche des „Waldschlösschens“ trugen sich beide in das Goldene Buch der Stadt ein.

Schleswig | Es ist ein Ereignis, an das sich die meisten Schleswiger auch über 17 Jahre später noch erinnern – erst recht in diesen Tagen. Am 21. Dezember 2004 war der russische Präsident Wladimir Putin zu Gast in der Schleistadt. Gemeinsam mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und jeder Menge Polit-Prominenz nahm er an den deutsch-russischen Konsultat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.