Schleswig : Polizei verhaftet 41-Jährigen nach Wohnungseinbrüchen

Die Polizei hat zwei Wohnungseinbrüche vom April aufgeklärt und einen 41-Jährigen als Tatverdächtigen verhaftet. Ein Richter schickte ihn in U-Haft.

Schleswig | Am 11. April, einem Sonntag, wurde in Schleswig am helllichten Tag in zwei Wohnungen eingebrochen. Dabei wurden Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte entwendet, wie die Polizei berichtet. Aufgrund einer am Tatort gesicherten Spur konnte nun ein 41-jähriger Schleswiger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Weiterlesen: Schleswig: Einbrüche in de...

