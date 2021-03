Schleswig : Polizei schnappt drei Schleswiger nach Einbruch in Lagerhalle

Eine Anwohnerin des Holmer-Noorweges beobachtete den Einbruch und rief die Polizei. Drei Männer wurden festgenommen.

Schleswig | In der Nacht zu Mittwoch beobachtete eine Anwohnerin im Holmer-Noorweg in Schleswig kurz nach Mitternacht einen Taschenlampenschein in einer Lagerhalle. Sie rief die Polizei, die wenig später vor Ort eintraf und drei Personen in einem benachbarten Waldstück erkannte. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurde eine der verdächtigen Personen ...

