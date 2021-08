Polizei Schleswig : Offenbar gestohlen: Wem gehört dieses Fahrrad?

Vor dem Rewe-Markt am Stadtfeld wurde ein Damenfahrrad entwendet. Der Fahrer konnte keine glaubwürdigen Angaben zur Herkunft des Rades machen. Die Polizei geht von Diebstahl aus und sucht die Besitzerin des Fahrrades.

Schleswig | Am Mittwoch, den 25. August, gegen 21.20 Uhr, wurde in Schleswig eine amtsbekannte männliche Person dabei beobachtet, wie diese ein unverschlossenes Fahrrad von der Hauswand des Rewe-Marktes am Stadtfeld an sich nahm und sich damit entfernte. Verdacht des Diebstahls Die männliche Person konnte im Anschluss durch Polizeibeamte kontrolliert werden...

