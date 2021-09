Polizei Schleswig sucht Zeugen : Gasflaschen und Werkzeugkoffer in leerstehendem Gebäude entdeckt

Unbekannte haben sich unbefugt Zutritt zu einem leer stehenden Gebäude der Stadtwerke verschafft und dort 18 leere Propangasflaschen sowie drei ebenfalls leere Hilti-Werkzeugkoffer deponiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Schleswiger Nachrichten

06. September 2021, 12:51 Uhr

Schleswig | Im Zeitraum vom 2. bis 30. August wurden von Unbekannten insgesamt 18 Propangasflaschen in einem leer stehenden Gebäude auf dem Gelände der Schleswiger Stadtwerke in der Zuckerstraße abgelegt. Der Bereich ist umzäunt und das alte Gebäude verschlossen. Der oder die Unbekannten haben den Zaun beschädigt und sich Zutritt in das Gebäude über das beschädigte Dach verschafft, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Es wird davon ausgegangen, dass die Propangasflaschen zuvor irgendwo entwendet wurden. Allerdings konnten diese bisher von den Ermittlern der Kriminalpolizei in Schleswig keiner Straftat zugeordnet werden.

Genauso wenig wie drei rote leere Hilti-Maschinen-Koffer und ein weiterer silberner Aluminiumkoffer, die dort in einem Nebengebäude ebenfalls abgelegt wurden.

Eventuelle Eigentümer, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.