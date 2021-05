Gutachten fordert mehr Raum : Platznot: Die Leiter der Förderschulen im Kreis schlagen Alarm

Die Peter-Härtling-Schule in Schleswig und die Schule am Markt in Süderbrarup leiden unter Platzmangel. Der Ausschuss sucht nach Lösungen.

Schleswig | Alarmstimmung an den Förderschulen Geistige Entwicklung des Kreises Schleswig-Flensburg: Sowohl in der Süderbraruper Schule am Markt als auch an der Peter-Härtling-Schule in Schleswig herrscht drangvolle Enge – und die Platzprobleme sind bereits seit Jahren bekannt: Die Schülerzahlen steigen, weil viele Eltern der Inklusion misstrauen, es in der Umgeb...

