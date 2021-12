Pferdeklappe Norderbrarup : Dank großzügiger Spenden: Petra Teegen freut sich über neuen Quarantänestall

Mit Hilfe vieler Spenden konnte die Pferdeklappe Norderbrarup endlich einen großen Quarantänestall für neu ankommende Pferde bauen – und davon gibt es sehr viele. Leiterin Petra Teegen hofft weiter auf Unterstützung.

Norderbrarup | Petra Teegen ist glücklich: Der neue Quarantänestall für die Pferdeklappe in Norderbrarup ist so gut wie fertig und schon in Benutzung. „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten ist der Untersuchungsraum für den Tierarzt noch nicht eingerichtet und draußen ist auch noch allerhand zu tun, wie zum Beispiel die Anlage von Paddocks vor den Boxen“, erzählt Teege...

