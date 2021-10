Auszeichnung vom Bundespräsidenten : Pferdeklappen-Gründerin: Daniel Günther überreicht Petra Teegen Verdienstorden

Petra Teegen rief 2013 die Pferdeklappe in Norderbrarup ins Leben. Für ihr Engagement erhielt sie jetzt eine hohe Auszeichnung.

Saustrup | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat drei engagierte Schleswig-Holsteiner mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, darunter Petra Teegen, Gründerin der Pferdeklappe in Norderbrarup. Ministerpräsident Daniel Günther überreichte ihr die Auszeichnung am Dienstag, 19. Oktober. Weiterlesen:...

