Pfadfinder im Einsatz : Friedenslicht aus Bethlehem erreicht Schleswig-Flensburg

Es gilt als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Schleswig-Flensburg angekommen und wird nun von Pfadfindern verteilt.

Schleswig/Flensburg | Seit Jahrzehnten bringen Pfadfinder in der Vorweihnachtszeit das Friedenslicht aus Bethlehem zu den Menschen in aller Welt – so auch nach Schleswig-Flensburg. Das Licht gilt als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl. Von Bethlehem bis hierher ist das Licht nicht ein einziges Mal erloschen. Sonja Stankewitz, Koordinatorin für den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.