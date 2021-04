Ostern in Schleswig : Klar Schiff und Erfrischung im Stadthafen

Das wechselhafte Wetter störte die Schleswiger am Osterwochenende nicht. Etliche waren draußen unterwegs.

Schleswig | Zurück zu den Wurzeln: Er war zurück in seinem Heimathafen an der Schlei, und jetzt freute sich der nordische Skipper aus dem Rheingau auf den Start der Segelsaison. Vom Winterlager in Brodersby wurde sein Segelschiff auf dem Wasserweg zum Schleswiger Stadthafen bewegt. Doch bevor es mit dem Segeln losgehen kann, gab es an Bord der „Opus 34“ mit Überp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.