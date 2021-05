Ostangeln : Kirchengemeinden feiern wieder Freiluftgottesdienste

Die Kirchengemeinden nutzen Gottesdienste an der frischen Luft, um mal wieder singen zu dürfen. Allerdings mit Masken.

Toestrup | Die Kirchengemeinden in Ostangeln feiern wieder Freiluftgottesdienste. Wie im vergangenen Jahr nutzen die Gemeinden die Freiheiten, die sich an der frischen Luft in Coronazeiten bieten: Die Gemeinde darf hier wieder mitsingen. Allerdings müssen Masken getragen und die Kontaktdaten aufgenommen werden. In Ellenberg und in Toestrup sind bereits Gottes...

