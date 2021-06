Natur- und Sozialprojekt : Offener Garten in Schleswig: Ein Gemeinschaftsgarten für alle

Der Verein „Mütterarmut ist peinlich“ betreibt am Wickingeck den Offenen Garten. Die Idee ist, besonders älteren Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie mit anderen in zwanglosen Kontakt treten können.

Schleswig | Der Offene Garten ist das Herzensprojekt des Schleswiger Vereins „Mütterarmut ist peinlich“. Mütterarmut ist natürlich nicht peinlich. Aber der Name macht auf ein strukturelles Problem aufmerksam, für das viele Frauen sich zu unrecht schämen. „Frauen leisten die meiste Care-Arbeit. Das gilt für Mütter in besonderem Maße“, sagt die Vereins-Vorsitzen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.