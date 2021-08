Offene Ateliers in Schleswig : Kunst zum Thema „Wasser“ im Rathaus-Park

Erstmals zeigt die Künstlergruppe „Offene Ateliers in Schleswig“ ihre Werke im Park hinter dem Rathaus. Wegen der Corona-Pandemie ist noch unklar, ob sie im November wie gewohnt im Graukloster ausstellen dürfen.

Schleswig | Schemenhafte Wolken, eine sich brechende Welle oder ein Paddler auf einem Strom: Die Interpretationen des Themas „Wasser“ sind so vielschichtig und unterschiedlich, wie die Künstler der Gruppe „Offene Ateliers in Schleswig“. Nachdem sie ihre Werke vergangenen November wegen des Corona-Lockdowns nicht wie gewohnt in den eigenen, geöffneten Ateliers und...

