„Ocean Change“ : Wie der Klimawandel die Ozeane verändert: Arved Fuchs kommt nach Schleswig

Arved Fuchs ist ein Abenteurer und hat allerlei zu berichten von seinen Expeditionen in die Polarregionen. Dabei drängt sich der Klimawandel immer mehr in den Vordergrund. Am 15. April spricht er darüber in der „Heimat“.

Schleswig | Seit über 40 Jahren unternimmt Arved Fuchs Expeditionen in die entlegenen Polarregionen unseres Erdballs. Er ist der erste Mensch, der innerhalb eines Jahres sowohl den Nordpol als auch den Südpol zu Fuß erreicht hat. Doch was für ihn ursprünglich das große Abenteuer war, ist längst zu einer Mission geworden. Weiterlesen: Daten von Arved Fuchs: Was...

