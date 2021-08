Kropp : Obstbäume für den Schulhof der Geestlandschule

Vor mehr als zehn Jahren begann die Umgestaltung des Schulhofs. Jetzt wurde erneut gepflanzt und die Streuobstwiese mit sechs Apfelbäumen und sechs Johannisbeersträuchern erweitert.

Kropp | Das große Gemeinschaftsprojekt „Schulhofneugestaltung“ an der Geestlandschule in Kropp nimmt Formen an. Vor mehr als zehn Jahren begann die Umgestaltung. Nach und nach wurde aus einem tristen Teerhof ein bewegungsfreundlicher Pausenhof. Die Kinder haben jetzt eine abwechslungsreiche Spiellandschaft und naturnahe Rückzugsorte für eine schöne Pausenzeit...

