Nübel : Bürgermeister Jürgen Augustin: Pläne für Erweiterung der Grundschule gestoppt

Ein neues Gesetz bringt die Pläne für einen Anbau für die Betreute Grundschule in Nübel ins Wanken. Bis zur Klärung der offenen Fragen hat die Gemeinde das Vorhaben gestoppt.

Nübel | Eigentlich sollten in Nübel dieses Jahr neue Räumlichkeiten für die Betreute Grundschule entstehen, die derzeit übergangsweise im Dörfergemeinschaftshaus untergebracht ist. Doch die Pläne für einen Anbau an die Turnhalle seien vorerst gestoppt, berichtete Bürgermeister Jürgen Augustin in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Grund ist ein neues...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.