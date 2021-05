Schleswig : Nospa spendet für Friedrichsberger Bürger-Projekte

Der „Offene Garten“ und das Projekt „Der Friedrichsberg blüht auf“ können sich über 1500 Euro freuen.

Schleswig | Gute Nachricht für die Stadtteilentwicklung im Friedrichsberg: Die Nospa hat an die Projekte „Offener Garten“ und „Der Friedrichsberg blüht auf“ 1500 Euro gespendet. Ein großer Dank wurde an Steffen Hempel, den Erbauer des Gartenhauses, und an die vielen weiteren Helfer wie Uwe Kranzkowsky und Christa Jochims adressiert. Sabine Buntrock, die Gründerin...

