Spenden für die Pferdklappe : Petra Teegen lädt ein: Eine Yoga-Stunde für ein krankes Pferd

Yoga-Lehrerin Kathin Wodrich aus Neustadt möchte einem kranken Pferd der Pferdeklappe helfen und gibt deshalb am Mitwoch, 11. August, eine Stunde für Spendenwillige.

Norderbrarup | Für ein krankes Pferd mit einem starken Ekzem am ganzen Körper möchte Yoga-Lehrerin Kathin Wodrich aus Neustadt Spenden sammeln. Das Pferd leidet so sehr unter der Krankheit, dass es extrem angespannt sei, erklärt sie. „Ich fühle mich als Yoga-Lehrerin zuständig für Entspannung, daher kam ganz spontan die Idee, während meines Urlaubes in Norderbrarup ...

