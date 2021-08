Sozialverband Süderbrarup : 75 Jahre Beistand bei Problemen im Bürokratie-Dschungel

Der Sozialverband Süderbrarup feiert sein 75-jähriges bestehen. Die Zahl der Mitglieder, die Beistand benötigten, liegt inzwischen bei 866 Personen.

Süderbrarup | Der Sozialverband (SoVD) Süderbrarup besteht seit 75 Jahren und feierte das Ereignis mit 80 Mitgliedern im Bürgerhaus. „So gut es ist, dass es ihn gibt, so traurig finde ich es auch, dass er so dringend benötigt wird“, fasste Regina Burgwitz als stellvertretende Bürgermeisterin in ihrer Eingangsrede zusammen. Die Zahl der Mitglieder, die Hilfe benö...

