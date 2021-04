Süderbrarup : Niedergeschlagen und verletzt – erneut Überfall auf Senior

Erneut ist in Süderbrarup ein Senior Opfer eines Überfalls geworden. Ein 78-Jähriger wurde geschlagen und verletzt.

Süderbrarup | In Süderbrarup kam jetzt erneut zu einem Überfall auf einen Senior: Am Mittwoch um 13.30 Uhr wurde Helmuth Lax (78) in der Schleswiger Straße, Höhe der Musikschule, auf offener Straße niedergeschlagen und schwer verletzt. Bereits am 26. März, war ein 94-jähriger Süderbrauper in seiner Wohnung im Amselweg überfallen, gefesselt, gewürgt und ausgeraubt w...

