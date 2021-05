Sport in Schleswig : Neustart für den Viking-Triathlon

Schon vor dem ersten Startschuss verliert der Schleswiger Viking-Triathlon seinen sportlichen Leiter. Mit einem neuen Orga-Team soll es nun im Juni 2022 endlich losgehen.

Schleswig | Eigentlich hätte in wenigen Wochen der 2. Schleswiger Viking-Triathlon gestartet werden sollen: Schwimmen in der Schlei, Radfahren im Umland, Laufen durch die Stadt. Doch Corona bremste im vergangenen Jahr die konditionsstarken Athleten – Männer wie Frauen – aus. Als im Winter die dritte Welle auch Schleswig erfasste und niemand so genau wusste, wohin...

