Bauen und Wohnen in Schleswig-Flensburg : Neues Baugebiet: In Schaalby ist Platz für acht neue Häuser

Die Reste der alten Scheune des Friedrichsenhofes in Schaalby müssen noch beseitigt werden. Dann kann dort gebaut werden, die Gemeinde gab jetzt grünes Licht. Bis zu acht neue Häuser für junge Familien sind geplant.

Schaalby | Bis vor Kurzem stand an der Ecke Hauptstraße/Weide in Schaalby noch die riesige Scheune des alten Friedrichsenhofes, jetzt befindet sich dort nur noch ein großer Haufen Bauschutt. Das Baumaterial soll nun gebrochen und in dann abtransportiert werden. Anschließend soll hier ein neues kleines Baugebiet entstehen. Für die planungsrechtlichen Voraussetzun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.