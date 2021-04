Gesundheit in Schleswig : Neues Angebot bei Helios: Video-Sprechstunde mit Dr. Palm

Ab sofort bietet der Arzt Dr. Frederick Palm vom Helios-Klinikum Schleswig eine Sprechstunde per Video an.

Schleswig | Ab sofort bietet die Klinik für Neurologie um Priv.-Doz. Dr. Frederick Palm ihren Patienten die Möglichkeit einer Videosprechstunde an. Das Helios-Klinikum Schleswig erweitert mit diesem Angebot den digitalen Service für Patienten in der Region. Ob Routine-Untersuchung, Krankschreibung, Rezept oder medizinische Beratung: Der Besuch beim Arzt ist in...

