Innenstadt Schleswig : Neue Fahrradständer auf dem Capitolplatz

Die Stadt hat direkt am Kino mehrere Metallbügel aufstellen lassen.

Schleswig | Schleswig will eine „fahrradfreundliche Stadt“ sein. Viel zu sehen ist davon aber noch nicht, seitdem die Ratsversammlung diesen Beschluss im Herbst 2018 getroffen hat. Ein zumindest kleiner Beitrag wurde nun aber auf dem Capitolplatz geleistet: Dort sind am Montag neue Fahrradständer installiert worden. Dazu wurden im Auftrag der Verwaltung in der Ec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.